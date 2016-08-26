Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Молдова Николае Тимофти.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших стран и народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – благополучия и процветания".