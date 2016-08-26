Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Молдова Николае Тимофти.
Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:
"Уважаемый господин президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.
Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших стран и народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – благополучия и процветания".
News DepartmentАвтор новости
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