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    Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы

    Глава государства поздравил коллегу с Днем независимости Республики Молдова

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Молдова Николае Тимофти.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ с национальным праздником Республики Молдова – Днем независимости.

    Уверен, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших стран и народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – благополучия и процветания".

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