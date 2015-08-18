 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Афганистана

    Сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Его превосходительству господину Мухаммеду Ашрафу Гани.

    Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости.

    Надеюсь, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия на пути сохранения и дальнейшего укрепления традиций дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

    В этот знаменательный день выражаю Вам свои самые наилучшие пожелания, дружественному народу Афганистана желаю спокойствия и благополучия".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi