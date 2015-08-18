Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Афганистана

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Исламской Республики Афганистан Его превосходительству господину Мухаммеду Ашрафу Гани.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и Ваш братский народ с национальным праздником Исламской Республики Афганистан – Днем независимости.

Надеюсь, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши усилия на пути сохранения и дальнейшего укрепления традиций дружбы и сотрудничества между нашими странами и народами.

В этот знаменательный день выражаю Вам свои самые наилучшие пожелания, дружественному народу Афганистана желаю спокойствия и благополучия".