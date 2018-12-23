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Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев избран в Турции «Главой государства года» по критериям искренний, деловой, успешный и друг турецкого государства.
Как передает Report, об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель Федерации турецко-азербайджанских обществ (TADEF) Билал Дюндар.
Он отметил, что отбор был проведен 145-ю общественными организациями в 16 регионах, связанных с Федерацией турецко-азербайджанских обществ.
Билал Дюндар сообщил, что премия «Глава государства года» будет вручена Президенту Ильхаму Алиеву в январе 2019 года.
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