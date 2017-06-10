Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-российские межгосударственные отношения всесторонне развиваются

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите сердечные поздравления и добрые пожелания по случаю государственного праздника – Дня России

Сегодня Российская Федерация добилась больших успехов в общественно-политической и социально-экономической областях. Проводимые внутригосударственные преобразования, а также шаги, предпринятые в сфере внешней политики, способствовали стабильности, формированию сплоченного общества и укреплению позиции и авторитета России на международной арене.

Азербайджан и Россию связывают многовековые традиции дружбы и взаимоуважения. Базирующиеся на этих добрых традициях азербайджано-российские межгосударственные отношения всесторонне развиваются и наполняются новым содержанием.

Выражаю уверенность в том, что совместными усилиями мы и впредь будем укреплять стратегическое партнерство и расширять взаимовыгодное сотрудничество в различных областях в интересах наших народов, во имя обеспечения мира, добрососедства и стабильности в регионе.

Уважаемый Владимир Владимирович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов, a дружественному народу России – мира и благополучия".