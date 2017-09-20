Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - один из известных центров мультикультурализма в мире

Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан - один из известных центров мультикультурализма в мире. Мультикультурализм в Азербайджане это государственная политика. Представители всех этнических и религиозных групп в Азербайджане живут в мире и гармонии. В Азербайджане 2016-й годы был объявлен "Годом мультикультурализма", а 2017-й - "Годом исламской солидарности."

Как передает Report, эту мысль высказал президент Ильхам Алиев во время выступления на открытии 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава государства сказал: "В отличие от Армении, известной как моноэтническое государство, которое ведет политику ксенофобии и на территории, которой, можно сказать, нет ни одного национального меньшинства, Азербайджан - многонациональное государство, а культурное, этническое и религиозное разнообразие нашего общества наше большое богатство. Армения, доведшая политику исламофобии до кульминации, совершила множество актов вандализма, разрушив немало наших мечетей на оккупированных территориях.”

Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан принимал у себя много международных мероприятий, нацеленных на усиление межрелигиозного диалога. Среди них 7-й Глобальный Форум Альянса Цивилизаций ООН, Форум мировых религиозных лидеров, 4 раза прошедшие форумы межкультурного диалога и 5 раз прошедший Бакинский международный гуманитарный форум, а также и другие значимые мероприятия.