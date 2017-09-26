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    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Ангеле Меркель

    Эта победа является выражением поддержки германским обществом осуществляемой Вами политики, веры лично в Вас

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    "Уважаемая госпожа Федеральный канцлер,

    Искренне поздравляю Вас с победой на парламентских выборах возглавляемого Вами альянса Христианско-демократического союза/Христианско-социального союза. Эта победа является выражением поддержки германским обществом осуществляемой Вами политики, веры лично в Вас.

    Надеюсь, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления и расширения дружеских отношений между Азербайджаном и Германией, наших политических, экономических и гуманитарных связей, успешного продолжения взаимовыгодного сотрудничества в двустороннем и многостороннем уровнях.

    Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей деятельности во имя благосостояния дружественного народа Германии". 

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