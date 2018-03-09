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    Президент и премьер-министр Грузии направили Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Ваше превосходительство, глубоко опечален полученным известием о пожаре, произошедшем в Республиканском наркологическом центре в городе Баку.

    От имени народа Грузии и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, правительству и народу Азербайджана.

    Ваше превосходительство, прошу передать семьям погибших мои соболезнования, а пострадавшим – пожелания скорейшего выздоровления.

    Всегда можете рассчитывать на поддержку Грузии".

    В то же время письмо с соболезнованиями в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева направил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.

    В письме говорится:

    "Ваше превосходительство,

    От имени правительства и народа Грузии, от себя лично выражаю Вам глубокие соболезнования в связи с произошедшим в Республиканском наркологическом центре в Баку пожаром, приведшим к гибели людей.

    В эти тяжелые минуты мы находимся рядом с братским азербайджанским народом, разделяем горе семей погибших, желаем им терпения и выдержки".

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