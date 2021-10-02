Президент: Хотим построить нормальные отношения с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности

"Существует формат сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Россией на уровне заместителей премьер-министров, и это формат касается открытию коммуникаций. Также недавно в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранн

"Существует формат сотрудничества между Азербайджаном, Арменией и Россией на уровне заместителей премьер-министров, и этот формат касается открытия коммуникаций. Также недавно в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.

"Это было в первый раз после завершения войны. По информации, которую дал мне наш министр, считаю, что встреча была конструктивной и вселяющей надежду. Наша позиция после окончания войны остается неизменной. Мы хотим построить нормальные отношения с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности обеих стран. Мы готовы немедленно приступить к делимитации наших границ и, конечно же, после завершения этого процесса, и к демаркации", - отметил президент Азербайджана.