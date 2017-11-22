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    Президент: Грузия высоко ценит дружбу и плодотворное сотрудничество со своим надежным союзником Азербайджаном

    Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

    "Ваше превосходительство.

    Прошу принять мои искренние поздравления по случаю 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Грузией.

    Рад отметить, что культурные и исторические связи между нашими странами всегда были крепкими. С чувством искренней гордости хотел бы подчеркнуть, что за минувший период мы стали свидетелями развития нашего партнерства, основанного на дружбе. Грузия высоко ценит дружбу и плодотворное сотрудничество со своим надежным союзником Азербайджаном. Уверен, что в предстоящие годы тесные партнерские связи между нашими странами еще более усилятся с ощутимыми успехами в различных сферах.

    Пользуясь этой приятной возможностью, хотел бы выразить Вам признательность за устойчивую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

    Ваше превосходительство, примите мои заверения в высочайшем почтении и пожелания мира, стабильности и развития дружественному народу Азербайджана".

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