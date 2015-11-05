Президент Грузии подчеркнул добрососедские и стратегические отношения с Азербайджаном

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал примерным грузино-азербайджанское сотрудничество, передает Report со ссылкой на Грузия.Online.

Глава государства выразил уверенность, что визит президента Азербайджана в Тбилиси придаст новый и важный импульс отношениям двух стран.

"Позвольте от чистого сердца поприветствовать Вас в Тбилиси в рамках визита, который я лично давно жду. Наше сотрудничество, добрососедские и стратегические отношения являются примерными, но я уверен, что Ваш визит придаст новый и важный импульс отношениям между Азербайджаном и Грузией, и большему углублению важных, далеко идущих проектов", - заявил Георгий Маргвелашвили.

Президент Азербайджана поблагодарил грузинского коллегу за теплый прием и выразил надежду, что результаты его визита в Грузию пойдут на пользу отношениям двух стран.

"Хочу сказать большое спасибо за гостеприимство, которое Вы проявили сегодня. Я рад, что вновь нахожусь в Грузии. Надеюсь, что результаты моего визита пойдут на пользу отношениям наших стран. Грузия для нас близкая страна, стратегический партнер. Мы плодотворно сотрудничаем в разных сферах и это будет продолжено и впредь. Надеемся и хотим, чтобы двустороннее отношение еще больше углубилось и охватило все сферы. На нашей повестке дня много вопросов, которые ждут решения. На этих встречах мы с удовольствием рассмотрим каждый из этих вопросов", - заявил Ильхам Алиев.