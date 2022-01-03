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Президент Генассамблеи ООН поблагодарил постоянного представителя Азербайджана

Президент Генассамблеи ООН поблагодарил постоянного представителя Азербайджана Президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева за поддержку резолюции о равенстве.
Внешняя политика
3 января 2022 г. 08:30
Президент Генассамблеи ООН поблагодарил постоянного представителя Азербайджана

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева за поддержку резолюции о равенстве.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте президента Генассамблеи ООН.

"Посол Яшар Алиев, спасибо за вашу поддержку о равенстве вакцинаций", - сказал президент Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равенстве прививок. Постоянное представительство заявило, что Азербайджан гордится тем, что поддержал новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин и, как председатель Движения неприсоединения, будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации всего мира.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının Prezidenti Azərbaycanın daimi nümayəndəsinə təşəkkür edib

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