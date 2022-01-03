Президент Генассамблеи ООН поблагодарил постоянного представителя Азербайджана

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева за поддержку резолюции о равенстве.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид поблагодарил постоянного представителя Азербайджана при ООН Яшара Алиева за поддержку резолюции о равенстве.

Как передает Report, об этом говорится в Twitter-аккаунте президента Генассамблеи ООН.

"Посол Яшар Алиев, спасибо за вашу поддержку о равенстве вакцинаций", - сказал президент Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что Азербайджан поддержал резолюцию Генассамблеи ООН о равенстве прививок. Постоянное представительство заявило, что Азербайджан гордится тем, что поддержал новогоднюю резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о равенстве вакцин и, как председатель Движения неприсоединения, будет продолжать играть ведущую роль в глобальных усилиях по обеспечению безопасной, эффективной и доступной вакцинации всего мира.