Президент Ганы посетит Азербайджан

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо прибудет в Азербайджан для участия на саммите Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, президент Ганы отправится в Баку из Сочи, где 23 октября примет участие в саммите и экономическом форуме "Россия-Африка".
В рамках визита президента Ганы сопровождают министр иностранных дел Ширли Айоркор Ботчвей и министр энергетики Питер Амеву.
XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.
В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости