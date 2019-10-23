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Президент Ганы посетит Азербайджан

Президент Ганы посетит Азербайджан
© GNA

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо прибудет в Азербайджан для участия на саммите Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, президент Ганы отправится в Баку из Сочи, где 23 октября примет  участие в саммите и экономическом форуме "Россия-Африка".

В рамках визита президента Ганы сопровождают министр иностранных дел Ширли Айоркор Ботчвей и министр энергетики Питер Амеву.

XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану. 

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