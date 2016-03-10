​Президент Фонда Гейдара Алиева встретилась с послом Ирана в Азербайджане

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Сегодня первая леди Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева встретилась с послом Ирана в нашей стране Мохсуном Пак Аином.

Как сообщает Report, отметив роль Фонда Гейдара Алиева в развитии связей между странами, президент Фонда подчеркнула, что структура придает особое значение гуманитарному сотрудничеству. Мехрибан Алиева выразила уверенность в дальнейшем укреплении связей между двумя странами в области образования и культуры.

Посол Мохсун Пак Аин сообщил, что работает в Азербайджане уже более двух лет. Он рассказал об исторических и культурных связях между нашими странами. Отметив, что информирован о деятельности Фонда Гейдара Алиева, посол высоко оценил проводимую Фондом работу.