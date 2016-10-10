Президент Фонда Джеймстаун: Азербайджан выстраивает сбалансированную мультивекторную внешнюю политику

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ "Изменение ситуации в Карабахе привело к тому, что политика США в отношении Азербайджана стала более вовлеченной и активной". Об этом Report заявил президент Фонда Джеймстаун Глен Ховард.

Говоря о напряженности между США и Россией и возможном влиянии на отношения с Азербайджаном, Г.Ховард отметил, что Азербайджан выстраивает сбалансированную мультивекторную внешнюю политику, поддерживая хорошие отношения и с США, и с Россией: "Это (отношения США и России - ред.) нельзя назвать "холодной войной", так как Россия - это лишь региональная сила, которая имеет в своем арсенале устаревшее вооружение. Мы не видим изменений в политике Азербайджана, но многое может измениться с усилением военного вовлечения Турции в вопрос Сирии, так как мы знаем, что Турция это братская страна для Азербайджана", - заявил Г. Ховард.