Ильхам Алиев: Если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Вот уже 16 лет мы являемся членами Совета Европы. Скажу вам откровенно, по-дружески, что если Азербайджан покинет Совет Европы, то никто не придаст этому значения. Ничего в нашей жизни не изменится, мы не станем жить ни лучше, ни хуже, ни богаче, ни беднее. Права человека и демократия и впредь будут находиться в центре нашего внимания. Мы делаем это не для того, чтобы понравиться генеральному секретарю Совета Европы, находящегося в настоящее время в центре необоснованных нападок на Азербайджан. Мы делаем это с целью развития нашей страны".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в ходе встречи с делегацией во главе с председателем Комитета по политике и безопасности Совета Европейского Союза Вальтером Стивенсом 4 октября.

"Здесь был затронут вопрос выхода из Совета Европы. Вы хорошо знакомы с нашими средствами массовой информации, потому как у меня нет информации, связанной с тем, что то или иное официальное азербайджанское лицо высказало такое мнение. Однако медиа свободны и могут писать все, что пожелают. Мы, естественно, реагируем на настроение общественности, и любое правительство, в первую очередь, должно учитывать общественное мнение. К сожалению, общественное мнение, связанное с Советом Европы, не столь позитивно. Тому имеется ряд причин. Во-первых, когда мы вступали в эту организацию, то наши ожидания были связаны с тем, что она окажет нам содействие в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Однако Совет Европы не добился успеха в этом вопросе, это дело не получилось, да и не получится. Во-вторых, в начале нашего членства я был первым руководителем нашей делегации. В то время я был членом парламента Азербайджана и в 2001-2003 годах руководил делегацией Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы. То есть, мне известно, что эта за организация и как в ней относятся к Азербайджану. Отношение было крайне негативным. Мы вступили в эту организацию в один день с Арменией и сравнивали крайне негативное отношение к Азербайджану с позитивным отношением к Армении. Армения, где постоянно фальсифицируются выборы, убивают политиков в парламенте, где терроризм, можно сказать, принят на уровне официальной политики, оккупировавшая территорию другого государства и причинившая страдания миллионам людей в результате совершения военных преступлений, всегда опекалась со стороны лоббистских групп в ПАСЕ, Азербайджан же постоянно подвергался нападкам. К сожалению, в последнее время некоторые официальные представители Совета Европы организовали новые нападки на Азербайджан. Они угрожают нам лишением членства и применением санкций против нас. Естественно, наши политики, парламентарии, журналисты и граждане демонстрируют адекватную реакцию. Во-первых, пусть они обеспечат исполнение более 10 тыс. решений, принятых Европейским судом по правам человека в связи со странами-участницами. Лишь после этого могут говорить об исключении Азербайджана из членов или санкциях. Если это произойдет, то данный факт станет торжеством двойных стандартов. В то время как более 10 тыс. решений Европейского суда по различным причинам не исполняются, Азербайджан исполняет эти решения, при необходимости выплачивает компенсацию, в целом ведет себя предельно конструктивно. Поэтому целенаправленные нападки на Азербайджан вызывают разочарования, способствуют таким мыслям, как "а зачем нам нужна такая организация". Для того, чтобы такие мысли не преобладали, мы должны конструктивно работать. Считаю, что один из путей заключается в укреплении наших связей с Европейской комиссией и Европейским Союзом. Это – приоритет для нас", - добавил Ильхам Алиев.