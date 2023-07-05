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Президент: Если Армения заинтересована в мире, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах

Президент: Если Армения заинтересована в мире, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:53
Президент: Если Армения заинтересована в мире, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабах

Вскоре после окончания конфликта Азербайджан представил пять основных принципов для подписания мирного договора с Арменией, основанных на взаимном признании суверенитета и территориальной целостности друг друга.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

"Хотя Армения была вынуждена признать Карабах частью Азербайджана, на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, все еще находятся остатки армянских вооруженных сил", - отметил глава государства, подчеркнув, что если Армения действительно заинтересована в достижении долгожданного мира в регионе, то ее вооруженные силы должны полностью покинуть Карабахский регион Азербайджана. Армянские военные и паравоенные формирования на местах должны быть разоружены и демобилизованы.

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Версия на английском языке President: If Armenia is really interested in achieving peace in the region, then its armed forces must completely leave Karabakh
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ermənistan regionda sülhdə maraqlıdırsa, onun silahlı qüvvələri Qarabağdan tamamilə çıxmalıdır"

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