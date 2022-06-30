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Президент Египта совершит визит в Азербайджан

Президент Египта совершит визит в Азербайджан "Планируется визит президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан".
Внешняя политика
30 июня 2022 г. 15:03
Президент Египта совершит визит в Азербайджан

"Планируется визит президента Египта Абдулфаттаха ас-Сиси в Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом председатель Сената Египта Абдель Вахаб Абдель Разек сообщил на Бакинской конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

Абдель Вахаб Абдель Разек отметил, что президент совершит визит в Азербайджан после того, как стороны согласуют дату визита.

Председатель Сената Египта также передал поздравления Абдулфаттаха ас-Сиси в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Египтом.

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Версия на английском языке Egyptian President to visit Azerbaijan 
Версия на азербайджанском языке Misir Prezidentinin Azərbaycana səfəri planlaşdırılır 

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