Президент Египта поздравил Ильхама Алиева

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"С большим удовольствием передаю Вашему превосходительству и в Вашем лице Вашему дружественному народу самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики.

Пользуясь этой прекрасной возможностью, заявляю, что высоко ценю узы дружбы и сотрудничества, связывающие наши братские страны, хочу подчеркнуть надежду на дальнейшее развитие этих связей на всех уровнях во взаимных интересах наших братских народов.

Уважаемый господин президент, желаю Вам крепкого здоровья, а братскому азербайджанскому народу – прогресса и процветания".