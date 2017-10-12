Президент Болгарии Румен Радев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ 12 октября с официальным визитом в Азербайджан прибыл президент Республики Болгария Румен Радев.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Румена Радева и его супругу Десиславу Радеву в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.