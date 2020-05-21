Президент Болгарии поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Болгария Румен Радев направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"Уважаемый господин президент.
Прошу Вас принять мои самые искренние поздравления, сердечные пожелания благополучия и развития Азербайджану и его народу по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.
В этот знаменательный день ещё раз подтверждаю намерение продолжать развитие стратегического сотрудничества между Республикой Болгария и Азербайджанской Республикой.
Дружественные связи наших народов являются составной частью сотрудничества между нашими странами. Я абсолютно уверен в том, что наше сотрудничество продолжится темпами развития и станет основой в преодолении трудностей, порожденных условиями глобальной пандемии, с которой мы столкнулись сегодня.
Уважаемый господин президент, примите мое глубочайшее почтение".