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    Президент Болгарии: Азербайджан является для нас ключевым партнером

    Болгария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном по ряду областей

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Болгария и Азербайджан связаны узами искренней дружбы, у стран общие позиции по многим вопросам повестки дня сотрудничества". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на болгарское агентство Focus, заявил президент Болгарии Росен Плевнелиев по итогам встречи  с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 

    Р.Плевнелиев заявил, что Болгария заинтересована в сотрудничестве с Азербайджаном в области энергетики и в таких областях, как фармацевтика, информационные технологии, сельское хозяйство и строительная инфраструктура и туризм. 

    "Азербайджан является ключевым партнером в наших усилиях по диверсификации и повышению энергетической безопасности не только в Болгарии, но и в Юго-Восточной Европе", - подчеркнул президент Р.Плевнелиев.

    Президент отметил, что подписанное в сентябре 2013 года соглашение о поставках миллиарда кубометров природного газа из Азербайджана является основой энергетического сотрудничества между Болгарией и Азербайджаном. "Болгария готова расширить объемы предполагаемого импорта газа из Азербайджана", - заявил Р.Плевнелиев.

    Он также отметил важность реализации проектов по диверсификации поставок энергоресурсов в Европу - Южного газового  коридора - и заявил о заинтересованности Болгарии в азербайджанских инвестициях. По его мнению, существует значительный потенциал для реализации конкретных проектов в области строительства инфраструктуры для хранения газа в Болгарии и Юго-Восточной Европе.

    По итогам встречи  подписана Совместная декларация о стратегическом партнерстве между Болгарией и Азербайджаном. 

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