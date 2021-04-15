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Президент Беларуси: "Сведения об издевательствах азербайджанцев над армянами безосновательны"

Президент Беларуси: "Сведения об издевательствах азербайджанцев над армянами безосновательны" Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании карабахского конфликта
Внешняя политика
15 апреля 2021 г. 00:47
Президент Беларуси: Сведения об издевательствах азербайджанцев над армянами безосновательны
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании карабахского конфликта.

Как передает Report, глава белорусского государства отметил:

"Слава Богу, что все это закончилось. Просто молодцы, что закончили, и уверен, что вы перевернете эту страницу, с такими подходами, что Азербайджан не собирается там наклонять армян, которые живут в Азербайджане, они ведь живут не только в Карабахе, они живут и в других местах. И сведения, что кто-то из азербайджанцев издевается над армянами, я таких примеров не знаю. Мы будем оказывать содействие всяческое, куда Вы нас позовете. Мы будем предлагать свои варианты".

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Версия на азербайджанском языке Belarus Prezidenti: "Azərbaycanlılardan kimlərinsə erməniləri təhqir etməsi barədə məlumatlar əsassızdır"

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