Президент Беларуси: "Сведения об издевательствах азербайджанцев над армянами безосновательны"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании карабахского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул роль Президента Азербайджана Ильхама Алиева в урегулировании карабахского конфликта.

Как передает Report, глава белорусского государства отметил:

"Слава Богу, что все это закончилось. Просто молодцы, что закончили, и уверен, что вы перевернете эту страницу, с такими подходами, что Азербайджан не собирается там наклонять армян, которые живут в Азербайджане, они ведь живут не только в Карабахе, они живут и в других местах. И сведения, что кто-то из азербайджанцев издевается над армянами, я таких примеров не знаю. Мы будем оказывать содействие всяческое, куда Вы нас позовете. Мы будем предлагать свои варианты".