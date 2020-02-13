Президент Азербайджана принял спецпредставителя ЕС - ОБНОВЛЕНО

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.

На встрече был обсужден процесс переговоров по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, затронуто значение сотрудничества в энергетической сфере между Азербайджаном и Европейским союзом, подчеркнута значимость намерения Европейского союза принять участие на высоком уровне в очередном заседании Консультативного совета Южного газового коридора, которое скоро состоится в Баку, и проведен обмен мнениями о перспективах развития наших связей.

*** 12.48

13 февраля президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом передает Report со ссылкой на сообщение Администрацию президента.