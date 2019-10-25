Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменис

25 октября, 2019 18:24

https://report.az/storage/news/05989dc2307c13182df19aac79042e63/8d9df17a-c875-4551-aafe-67a38db1ed38_292.jpg 25 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

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