Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменистана

25 октября состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом ТуркменистанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с президентом Туркменис
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