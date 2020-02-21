Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Сената Италии - ФОТО

20 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с председателем Сената Итальянской Республики, сенатором Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати.

Как передает Report, председатель Сената Мария Элизабетта Альберти-Казеллати встретила главу нашего государства Ильхама Алиева.

Было сделано совместное фото Президента Азербайджана и председателя Сената Италии.

Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти-Казеллати напомнила о своем визите в Азербайджан и визите Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в Рим. Она отметила всестороннее развитие дружбы между нашими странами. Напомнив об официальном визите в нашу страну Президента Италии, председатель Сената отметила, что опирающееся на исторические связи азербайджано-итальянское сотрудничество развивается во всех сферах.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул значение официального визита в Баку Президента Италии Серджо Маттареллы. Президент сказал, что этот визит еще раз продемонстрировал высокий уровень наших связей. Глава государства отметил большое значение документов, подписанных в рамках его государственного визита в Италию. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что "Совместная декларация по усилению многомерного стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой" повысит наши связи на новый высокий уровень. Было особо отмечено, что Италия является основным партнером Азербайджана среди европейских стран в политической, экономической и торговой сферах.

На встрече было доведено до внимания большое значение межпарламентских связей, подчеркнуто, что Азербайджан и Италия сотрудничают в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, ПАСЕ и других структурах. Было отмечено значение успешной реализации проекта ТАР, а также участия итальянских компаний в проектах в энергетической и других сферах в Азербайджане.

В заключение состоялось взаимное вручение подарков.