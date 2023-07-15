Президент: Азербайджанский народ и государство с первых минут этой борьбы были рядом с братским турецким государством

Президент: Азербайджанский народ и государство с первых минут этой борьбы были рядом с братским турецким государством

Несомненно, в тот день, когда был написан эпос подлинного героизма, как очевидное проявление безграничного доверия к Вам (президент Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), братский народ Турции, тесно сплотившись вокруг Вас, незамедлительно откликнулся на Ваш призы

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Несомненно, в тот день, когда был написан эпос подлинного героизма, как очевидное проявление безграничного доверия к Вам (президент Реджеп Тайип Эрдоган – ред.), братский народ Турции, тесно сплотившись вокруг Вас, незамедлительно откликнулся на Ваш призыв, стал нерушимой стеной против коварных замыслов и спас Вашу страну от больших трагедий. Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, адресованном президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с годовщиной событий 15 июля. Глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ и государство с первых минут этой борьбы были рядом с братским турецким государством и народом, однозначно осудили предателей Родины, посягнувших на конституционный строй, легитимную власть страны. "Мы разделили победу турецкого народа, который стал сильнее после этих событий, как свою победу, его радость как свою радость, его горе как свое горе, и еще раз наглядно доказали, что мы – одна нация, два государства", - отметил президент Азербайджана. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что мы и впредь будем последовательно продолжать наши совместные усилия во имя сохранения нерушимого азербайджано-турецкого братства, единства и солидарности, являющихся нашим величайшим достоянием, и передачи этого грядущим поколениям, всестороннего развития и укрепления нашего стратегического союзничества. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: People and state of Azerbaijan stood by brotherly state and people of Türkiye from first moments of this struggle