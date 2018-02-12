Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе в Подмосковье, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".