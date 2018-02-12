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    Президент Азербайджана выразил соболезнования Владимиру Путину

    Выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемый Владимир Владимирович,

    Глубоко потрясен известием об авиакатастрофе в Подмосковье, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

    От имени народа Азербайджана и от себя лично выражаю искренние соболезнования Вам, родным и близким погибших, всему народу России".

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