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Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.
Внешняя политика
5 августа 2023 г. 12:57
Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия в Грузии.

В послании говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Крайне опечалены известием о человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате мощного оползня в курортной зоне Шови.

Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev extends condolences to Georgian Prime Minister Garibashvili
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın Baş nazirinə başsağlığı verib

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