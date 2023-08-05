Президент Азербайджана выразил соболезнования премьер-министру Грузии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили в связи с человеческими жертвами и разрушениями в результате стихийного бедствия в Грузии.

В послании говорится:

"Уважаемый господин премьер-министр,

Крайне опечалены известием о человеческих жертвах и крупномасштабных разрушениях в результате мощного оползня в курортной зоне Шови.

Разделяя ваше горе в связи с этой трагедией, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Грузии, желаю выздоровления пострадавшим, скорейшего устранения последствий стихийного бедствия".