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    Президент Азербайджана выразил соболезнования канцлеру Германии

    Глубоко потрясены известием о погибших и пострадавших в результате совершенного в Берлине кровавого террористического акта

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил федеральному канцлеру Федеративной Республики Германии Ангеле Меркель письмо с соболезнованиями.

    Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

    "Уважаемая госпожа федеральный канцлер,

    Глубоко потрясены известием о погибших и пострадавших в результате совершенного в Берлине кровавого террористического акта.

    Мы крайне возмущены этим чудовищным происшествием, решительно осуждаем жестокое деяние, направленное против мирных граждан, считаем важным приложение совместных усилий в борьбе с терроризмом.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана передаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, всему народу Германии, желаю исцеления раненым и пострадавшим".

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