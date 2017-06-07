Президент Азербайджана выразил соболезнования иранскому коллеге

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент.
Глубоко опечалены и возмущены известием о гибели и ранении людей в результате совершенных в Тегеране террористических актов.
Это кровавое событие еще раз подтверждает, что терроризм стал чудовищным злом для всего мира, что важно совместными усилиями вести последовательную борьбу со всеми его проявлениями.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному и братскому народу Ирана, желаю исцеления раненым и пострадавшим".
News DepartmentАвтор новости
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