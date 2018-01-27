 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана выразил соболезнования главе Республики Корея

    Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в больнице города Mирьян

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Корея Mуну Джеину.

    Как сообщает Report, президент выразил глубокую опечаленность в связи с известием о многочисленных человеческих жертвах и раненых в результате пожара, произошедшего в больнице города Mирьян.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выразил глубокие соболезнования корейскому коллеге, семьям и близким погибших, всему корейскому народу, пожелал исцеления раненым.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi