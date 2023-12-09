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Президент Азербайджана: В нашем предложении к карабахским армянам мы также затронули вопрос их прав

Президент Азербайджана: В нашем предложении к карабахским армянам мы также затронули вопрос их прав Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане много этнических групп. Численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Они пользуются всеми
Внешняя политика
9 декабря 2023 г. 10:51
Президент Азербайджана: В нашем предложении к карабахским армянам мы также затронули вопрос их прав

Азербайджан - многонациональная, многоконфессиональная страна. В Азербайджане много этнических групп. Численность некоторых из этих этнических групп намного больше, чем армянское население Карабаха, и все они живут в мире и согласии. Они пользуются всеми правами и безопасностью. И в нашем предложении к карабахским армянам, которое, кстати, было опубликовано, мы также затронули вопрос их прав. Их право на собственный язык, образование, вероисповедание, муниципальные права. Они могут избирать своих представителей на муниципальных выборах и продолжать там жить. Решение уйти было их собственным решением. По имеющимся у нас сведениям, это было преднамеренное действие, инициированное бывшим так называемым руководством так называемой "Нагорно-Карабахской республики". Уходить им было незачем, но когда они решили уйти, мы не могли их остановить.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью телеканалу Euronews.

"Мы обеспечили им максимально комфортные условия для ухода - в отличие от азербайджанцев, которых тридцать лет назад либо убили, либо депортировали, пытали, арестовывали, а некоторым из них пришлось перебираться через высокие горы, и там они просто замерзли насмерть. Все это было задокументировано по ходу следования и также было задокументировано то, как армяне Карабахского региона въезжали в Армению. То есть все было сделано в соответствии с гуманитарными стандартами", - подчеркнул глава государства.

Отметив, что армянам, желающим вернуться, необходимо зарегистрироваться на открытом Азербайджаном электронном портале, который доступен, подав заявление о том, что они хотят вернуться, хотят принять азербайджанское гражданство, президент Ильхам Алиев сказал: "Некоторые из них уже подали заявление на получение гражданства, и сейчас идет процесс их рассмотрения. Некоторые армяне решили остаться в Карабахе и теперь о них заботятся наши Министерство труда и социальной защиты населения и Миграционная служба. Они зарегистрированы".

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: In our proposal to Karabakh Armenians, we also covered their rights
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizim Qarabağ ermənilərinə etdiyimiz təklifdə onların hüquqlarını da nəzərə almışdıq"

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