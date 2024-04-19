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Президент Ильхам Алиев совершит рабочий визит в Москву

Президент Ильхам Алиев совершит рабочий визит в Москву В Москве 22 апреля пройдут переговоры президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина.
Внешняя политика
19 апреля 2024 г. 16:41
Президент Ильхам Алиев совершит рабочий визит в Москву

В Москве 22 апреля пройдут переговоры президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Переговоры пройдут в рамках рабочего визита Ильхама Алиева в Россию.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.

По случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Как известно, отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали", - говорится в сообщении Кремля.

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Версия на английском языке Azerbaijan President to visit Russia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Rusiyaya səfər edəcək

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