Президент Ильхам Алиев совершит рабочий визит в Москву

В Москве 22 апреля пройдут переговоры президентов Азербайджана и РФ Ильхама Алиева и Владимира Путина.
Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Переговоры пройдут в рамках рабочего визита Ильхама Алиева в Россию.
"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике.
По случаю исполняющегося 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся с ветеранами БАМа и работниками железнодорожной отрасли. Как известно, отец президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали", - говорится в сообщении Кремля.