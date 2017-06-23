Президент Азербайджана принял заместителя премьер-министра Грузии

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Грузии, министра образования и науки Александра Жежелаву.

Как сообщает Report, сообщив, что посетил Университет АДА, и подчеркнув, что это учебное заведение произвело на него глубокое впечатление, Александр Жежелава сказал, что деятельность Бакинской высшей школы нефти также вызывает интерес. Гость отметил важность приложения совместных усилий для доведения сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в области образования до нынешнего уровня двусторонних связей во всех остальных сферах.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в Университете АДА, Бакинской высшей школе нефти, а также других учебных заведениях нашей страны проводится работа по созданию системы образования высокого уровня. Глава государства подчеркнул необходимость реализации нашими странами двусторонних совместных проектов в области образования.

На встрече были обсуждены перспективы сотрудничества между нашими странами в области образования, в том числе обмена студентами, и другие вопросы.