Президент Азербайджана принял Виктора Ющенко

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.

Как сообщает Report, на встрече речь шла о значении Глобального Бакинского форума, организуемого Международным центром Низами Гянджеви, было подчеркнуто, что мероприятие служит делу расширения международного сотрудничества.

Было отмечено значение комплексного обсуждения на Форуме политических, экономических, мультикультуральных и других вопросов.