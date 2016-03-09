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    Президент Азербайджана принял Виктора Ющенко

    На встрече речь шла о значении Глобального Бакинского форума, организуемого Международным центром Низами Гянджеви

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял бывшего Президента Украины Виктора Ющенко.

    Как сообщает Report, на встрече речь шла о значении Глобального Бакинского форума, организуемого Международным центром Низами Гянджеви, было подчеркнуто, что мероприятие служит делу расширения международного сотрудничества.

    Было отмечено значение комплексного обсуждения на Форуме политических, экономических, мультикультуральных и других вопросов.

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