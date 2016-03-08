Президент Азербайджана принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви из Латвии и Египта

Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял сопредседателей Международного центра Низами Гянджеви, экс-президента Латвийской Республики Вайру Вике-Фрейбергу и директора Александрийской библиотеки Египта Исмаила Серагельдина.

Как передает Report, на встрече говорилось о международном значении проводимого Международным центром Низами Гянджеви Глобального бакинского форума. Было отмечено, что форум по традиции ежегодно организуется на высоком уровне. Подчеркивалось, что Бакинский форум с каждым годом расширяется, и интерес к мероприятию постепенно растет.

В ходе беседы гости отметили, что успех форума стал возможен благодаря авторитету, дальновидности и поддержке президента Ильхама Алиева.