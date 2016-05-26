Президент Азербайджана принял председателя Конституционного суда Турции

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 26 мая президент Азербайджанской республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Конституционного суда Турецкой Республики Зухту Арсланом.

Как сообщает Report, отметив высокий уровень наших двусторонних отношений во всех сферах, глава государства сказал, что Азербайджан и Турция являются союзниками, дружественными и братскими странами. Подчеркнув, что сотрудничество между Азербайджаном и Турцией развивается во всех направлениях, в том числе в судебно-правовой сфере, глава государства сказал, что в рамках визита в нашу страну делегации во главе с председателем Конституционного суда Турецкой Республики Зухту Арсланом будут обсуждены важные вопросы, и сотрудничество в данной сфере внесет большой вклад в дальнейшее развитие связей между двумя странами. С удовлетворением вспомнив свой недавний визит в Турцию, президент Ильхам Алиев передал поздравления с успешным проведением в Стамбуле первого Всемирного гуманитарного саммита. Президент Ильхам Алиев отметил важность дальнейшего развития сотрудничества между нашими странами во всех сферах, в том числе как в политической, экономической, энергетической, транспортной и других областях, так и судебно-правовой системе.

Отметив, что впервые посетил Азербайджан в 2010 году и за минувший период Баку полностью изменился, стал другим городом, председатель Конституционного суда Турецкой Республики Зухту Арслан поздравил главу нашего государства с завоеванными достижениями. Подчеркнув, что между Турцией и Азербайджаном существуют прекрасные связи во всех сферах, Зухту Арслан отметил важность продолжения сотрудничества и в судебно-правовой сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с перспективами сотрудничества.