Президент Ильхам Алиев принял председателя и генерального исполнительного директора компании John Deere США - ДОПОЛНЕНО

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ 15 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя и генерального исполнительного директора американской компании «John Deere» Сэмюэля Аллена.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Отметив, что Азербайджан уже более десяти лет плодотворно сотрудничает с компанией «John Deere», глава государства выразил заинтересованность нашей страны в дальнейшем расширении этого сотрудничества. Президент Ильхам Алиев сообщил, что в Азербайджане приняты обширные программы по развитию сельского хозяйства, которые уже дают хорошие результаты, отметил, что в этом плане в Азербайджане существует большой рынок для сельскохозяйственной техники, в том числе продукции, производимой компанией «John Deere». Говоря о важном значении современной техники для реализации планов, связанных с сельским хозяйством, глава государства подчеркнул, что наша страна заинтересована в применении современных технологий и оборудования для повышения урожайности и эффективности в этой отрасли. Отметив, что Азербайджан добился успехов в сельскохозяйственной сфере, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что уже расширился экспорт в данном секторе, выразил уверенность в том, что доля сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте нашей страны будет расти и дальше.

Отметив, что впервые посещает Азербайджан, председатель и генеральный исполнительный директор компании «John Deere» Сэмюэль Аллен выразил уверенность в том, что эти визиты будут постоянными. С удовлетворением отметив, что уже встретился в нашей стране с важными пользователями сельскохозяйственной техники, Сэмюэль Аллен сказал, что интерес, проявляемый в Азербайджане к нынешним и будущим проектам в сельскохозяйственной сфере, очень высок.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества Азербайджана с компанией «John Deere».