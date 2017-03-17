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    Президент Азербайджана принял министра связи и информационных технологий Ирана - ДОПОЛНЕНО

    Состоялся обмен мнениями о состоянии реализации транспортного коридора Север-Юг, перспективах сотрудничества в банковском секторе и по другим вопросам© Azertag.az

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуда Ваези.

    Как сообщает Report, министр связи и информационных технологий Исламской Республики Иран Махмуд Ваези поздравил президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с праздником Новруз.

    Глава нашего государства в свою очередь поздравил с праздником министра связи и информационных технологий Махмуда Ваези и иранский народ.

    На встрече было выражено удовлетворение высоким уровнем двусторонних связей между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран, подчеркнуто значение успешного официального визита в Иран президента Ильхама Алиева.

    В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии реализации транспортного коридора Север-Юг, перспективах сотрудничества в банковском секторе и по другим вопросам.

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