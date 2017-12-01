Президент Азербайджана принял министра иностранных дел Эстонии

1 декабря, 2017 12:23

© President.az Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Эстонской Республики Свена Миксера. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.