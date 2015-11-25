Президент Азербайджана принял министра экономики Латвии

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ 25 ноября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра экономики Латвийской Республики Дану Рейзниеце-Озолу.

Как сообщает Report, Дана Рейзниеце-Озола передала главе государства приветствия и наилучшие пожелания президента Латвийской Республики Раймондса Вейониса. Подчеркнув, что в ходе визита ее сопровождают 30 бизнесменов Латвии, работающих в различных секторах, в том числе в сфере информационных технологий, транспорта, сельского хозяйства и других областях, министр сказала, что деловые люди ее страны заинтересованы в продолжении сотрудничества с Азербайджаном.

Подчеркнув успешное развитие двусторонних связей между Азербайджаном и Латвией в различных сферах, глава государства сказал, что эти связи основаны на дружеских отношениях. Отметив, что у него очень хорошие отношения с президентом Латвии, президент Ильхам Алиев расценил это как важный фактор в развитии связей между странами. Подчеркнув значение тесного взаимодействия между различными структурами наших стран в расширении азербайджано-латвийских связей, глава государства отметил особую важность сотрудничества в экономической сфере. Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что в ходе визита в нашу страну министра экономики Латвии Даны Рейзниеце-Озолы будут обсуждены важные вопросы, связанные с расширением сотрудничества в области экономики.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Раймондса Вейониса и просил передать его приветствия главе Латвийского государства.