Президент Ильхам Алиев принял государственного министра Саудовской Аравии по вопросам залива

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Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ 10 марта президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял государственного министра Королевства Саудовская Аравия по вопросам залива Тамера Аль-Сабхана.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства подчеркнул, что двусторонние связи между Азербайджаном и Саудовской Аравией находятся на очень хорошем уровне. С удовлетворением вспомнив свой официальный визит в Саудовскую Аравию, оказанное гостеприимство и проведенные беседы, президент Ильхам Алиев расценил это как хороший показатель нашей дружбы. Отметив, что страны успешно сотрудничают по многим направлениям, глава государства сказал, что это сотрудничество находится на хорошем уровне и в рамках международных организаций. Подчеркнув, что Саудовская Аравия не поддерживает никаких дипломатических связей с Арменией в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом и оккупацией наших земель, Президент Ильхам Алиев еще раз выразил признательность Саудовской Аравии за демонстрацию братской позиции. Отметив высокий уровень наших связей в политической сфере, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность повышения внимания к экономическому сотрудничеству, в частности, развитию взаимной торговли. Отметив, что в этой сфере есть хорошие перспективы, глава государства выразил уверенность в том, что все эти и другие вопросы будут обсуждены в рамках визита государственного министра Королевства Саудовская Аравия по вопросам Залива Тамера Аль-Сабха в нашу страну.

Государственный министр Тамер Аль-Сабха передал главе нашего государства приветствия Хранителя двух святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада ибн Наифа ибн Абдул-Азиза Аль Сауда. Он отметил, что позиция Королевства Саудовская Аравия по армяно-азербайджанскому, нагорно-карабахскому конфликту неизменна. Тамер Аль-Сабха выразил заинтересованность своей страны в развитии двустороннего и многостороннего сотрудничества с Азербайджаном во всех сферах. Он сказал, что взаимные визиты официальных лиц двух стран придадут импульс делу расширения двусторонних отношений.

Глава государства выразил признательность за приветствия Короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и наследного принца Королевства Саудовская Аравия Мухаммада ибн Наифа ибн Абдул-Азиза Аль Сауда, просил передать его приветствия Королю и наследному принцу Саудовской Аравии.