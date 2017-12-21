Президент Азербайджана принял генерального директора ИСЕСКО

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ 21 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри.

Как сообщает Report, генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри выразил признательность главе государства за поддержку, оказанную в организации на высоком уровне проходящей в Баку международной конференции "2017 - Год Исламской солидарности: межрелигиозный и межкультурный диалог". Подчеркнув важность конференции, Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри отметил значение участия в мероприятии представителей отдельных религий из различных стран. Генеральный директор ИСЕСКО отметил большое значение глубокосодержательной речи президента Ильхама Алиева на конференции.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за добрые слова и отметил значение участия и выступления Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри на конференции. Глава государства высоко оценил справедливую позицию Абдулазиза бин Османа аль-Тувейджри в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, выраженную им в выступлениях на конференции и на всех других мероприятиях.

Генеральный директор ИСЕСКО отметил, что идущие в Азербайджане всесторонние, устойчивые процессы развития и грандиозные успехи, достигнутые в стране под руководством президента Ильхама Алиева, воспринимаются с большим интересом в исламском мире и за его пределами.

На встрече было отмечено успешное сотрудничество между Азербайджаном и ИСЕСКО, выражена уверенность в том, что наши связи будут укрепляться и дальше.