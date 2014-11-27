Президент Азербайджана принял делегацию во главе с премьер-министром Кореи

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с премьер-министром Республики Корея Чон Хонвоном.

Как сообщает Report, в ходе встречи президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит премьер-министра Чанг Хонгвона придаст новый импульс двухсторонним отношениям. "Мы удовлетворены развитием связей между нашими странами. Эти связи укрепляются с каждым днем, охватывают новые сферы и обладают хорошим потенциалом для последующего развития.

Крепкие связи на политическом уровне способствуют достижению лучших результатов в экономической и бизнес сфере. Основные компании вашей страны активно участвуют в различных проектах Азербайджана. Я также уверен, что Ваш визит даст новый толчок двусторонним отношениям”.

Премьер-министр Кореи Чон Хонвон отметил, что придает большое значение этому визиту: "Азербайджан является центром культуры Кавказа, а также Каспийского региона. Господин президент, я рад встрече с вами и благодарю за такой искренний прием. Я знаю, что ваш отец Гейдар Алиев достиг динамичного экономичного развития и вы следуете по тому же пути.

Господин президент, Азербайджан под вашим руководством стремительно развивается. За период вашего руководства доходы страны возросли в 10 раз и это можно считать чудом Азербайджана. Поэтому выражаю вам искренне уважение. Мы построили дипломатические отношения еще 20 лет назад. Это очень короткий срок, но несмотря на это наши отношения развиваются динамично".

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в сфере энергетики, инфраструктуры, строительства, информационных технологий, капиталовложений и др.