Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем постоянной комиссии по политике Европейского Союза Сената Италии

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ 26 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем постоянной комиссии по политике Европейского Союза Сената Итальянской Республики, сенатором Ванино Кити.

Как сообщает Report, подчеркнув, что итальянско-азербайджанские связи являются многосторонними и наши страны успешно сотрудничают в ряде сфер, глава государства отметил, что межпарламентское сотрудничество занимает важное место в дальнейшем развитии этих связей.

Отметив плодотворное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, глава государства с удовлетворением вспомнил об успешных визитах в Азербайджан президента Совета Европейского Союза Дональда Туска и верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, встречу с Федерикой Могерини в Вене. Сообщив, что Азербайджан уже подписал и принял документы о стратегическом партнерстве с 8 странами-членами Европейского Союза, президент Ильхам Алиев отметил, что одной из этих стран является Италия. Расценив это как хороший показатель нашего сотрудничества, глава государства сказал, что Европейский Союз, страны-члены ЕС и Азербайджан придают большое значение этому сотрудничеству. Выразив уверенность в том, что визит председателя постоянной комиссии по политике Европейского Союза Сената Итальянской Республики, сенатора Ванино Кити в нашу страну пройдет успешно, глава государства сказал, что визит будет иметь важное значение с точки зрения обсуждения двусторонних связей и связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Сенатор Ванино Кити подчеркнул, что Азербайджан является одной из важных стран как для Европейского Союза, так и для Италии. "Значение Азербайджана связано не только с природными ресурсами. Азербайджан – мусульманская страна и светское государство, это имеет очень большое значение", - сказал Ванино Кити. Он также отметил, что Азербайджан является государством, ведущим решительную борьбу с терроризмом, экстремизмом и радикализмом. Ванино Кити особо отметил дружественные отношения между Италией и Азербайджаном как хороший пример двусторонних связей.