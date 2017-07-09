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    Президент Азербайджана прибыл в Турцию для участия в 22-й Всемирной нефтяной конференции

    Глава нашего государства приветствовал почетный караул

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с визитом в Турецкую Республику для участия в 22-й Всемирной нефтяной конференции, проводимой в Стамбуле.

    Как передает Report, в Международном Аэропорту Ататюрк Стамбула, где развевались государственные флаги Азербайджана и Турции, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

    Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ильхаму Алиеву.

    Глава нашего государства приветствовал почетный караул.

    Президента Азербайджана встречали губернатор Стамбула Васип Шахин и другие официальные лица.

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