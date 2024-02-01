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Президент Азербайджана предупредил ПАСЕ

Президент Азербайджана предупредил ПАСЕ Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 17:10
Президент Азербайджана предупредил ПАСЕ

Если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с генеральным секретарем Межпарламентского союза Мартином Чунгонгом в Баку.

Подчеркнув, что носящая антиазербайджанский характер инициатива о нератификации полномочий азербайджанской делегации, с которой выступила группа, составляющая меньшинство в Парламентской Ассамблее Совета Европы, не служит диалогу, президент Ильхам Алиев заявил, что это в целом противоречит традициям парламентской платформы.

Заявив, что права азербайджанской делегации должны быть восстановлены, глава государства отметил, что, если права азербайджанской делегации не будут восстановлены, то и со стороны Азербайджана будет пересмотрен вопрос участия в Совете Европы и Европейском суде по правам человека.

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