Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем парламента Сербии

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем парламента Сербии Маей Гойкович. Как сообщает Report cо ссылкой на пресс-службу президента, подчеркнув, что между Азербайджаном и Сербией существуют дружественные отношения, глава государства выразил удовлетворение высоким уровнем наших политических связей, отметил, что это создает хорошую почву для расширения сотрудничества в экономической сфере.

Майя Гойкович заявила, что ее страна заинтересована в расширении экономического сотрудничества и инвестировании в экономику Сербии со стороны Азербайджана. Председатель парламента сказала, что наши страны успешно сотрудничают и в международных организациях.

Отметив, что поддерживает урегулирование армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта на основе территориальной целостности Азербайджана, Майя Гойкович выразила признательность за позицию Азербайджана в отношении Косово. Председатель парламента расценила установку памятника общенациональному лидеру Азербайджана Гейдару Алиеву в ее стране, а также открытие памятников гениальному композитору Узеиру Гаджибейли в Сербии и великому сыну сербского народа Николе Тесле в Баку как хороший показатель дружественных связей между нашими странами. От имени сербского народа и от себя лично она поблагодарила президента Ильхама Алиева за капитальную реконструкцию мечети и церкви в Сербии и за помощь, оказанную Азербайджаном в числе первых стран во время недавних наводнений.

Высоко оценив позицию Сербии в связи с армяно-азербайджанским, нагорно-карабахским конфликтом, президент Ильхам Алиев в очередной раз подчеркнул, что Азербайджан также поддерживает позицию Сербии в отношении Косово.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между нашими странами в области транспорта, инвестирования, энергетики и в других сферах.