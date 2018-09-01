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    Президент Азербайджана поздравил вьетнамского коллегу

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Вьетнама Чан Дай Куангу по случаю Дня независимости.

    Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

    «Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником страны – Днем независимости.

    Азербайджано-вьетнамская дружба и сотрудничество имеют хорошие традиции. Верю, что дальнейшее укрепление двусторонних отношений, расширение наших связей во всех сферах и впредь будут вносить вклад в благосостояние наших народов.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – благополучия и процветания».

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