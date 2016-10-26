Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Гурбангулы Меликкулиевич,

От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

Уверен, что развитие традиционных дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Туркменистана – мира и прогресса".