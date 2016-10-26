Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый Гурбангулы Меликкулиевич,
От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.
Уверен, что развитие традиционных дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов.
В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Туркменистана – мира и прогресса".
News DepartmentАвтор новости
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