 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Президент Азербайджана поздравил туркменского коллегу

    Уверен, что развитие традиционных дружественных отношений между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов

    Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

    Как передает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый Гурбангулы Меликкулиевич,

    От себя и от имени азербайджанского народа передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана – Дня независимости.

    Уверен, что развитие традиционных дружественных отношений, взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами и впредь будет служить интересам двух народов.

    В этот знаменательный день желаю Вам доброго здоровья, успехов в делах, а дружественному народу Туркменистана – мира и прогресса".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi